«Цель того, что Медведчука, судя по всему, никуда не бежавшего, а просто тайно вывезенного из квартиры в начале боевых действий, демонстрирует Украине, чтобы показать — во-первых, так будет с любым, кто попытается хоть заикаться о мире и спокойствии, а во-вторых, у террористической группировки "Украина" есть чем торговаться», — объяснил Вассерман.
Причем, по его мнению, реально торговаться Украине нечем.
«Как справедливо отметили политические деятели РФ, Медведчук не гражданин Российской Федерации, соответственно, мы можем принять в его судьбе в любом случае лишь очень ограниченное участие. То, что он давний друг и кум нашего президента, неприятно лично для президента, но, судя по всему, он совершенно не склонен к принятию каких бы то ни было решений на основании каких бы то ни было личных предпочтений и соображений», — уточнил публицист.
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