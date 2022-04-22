Публицист, депутат Государственной Думы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру объяснил историю с украинским оппозиционным политиком Виктором Медведчуком

Вассерман объяснил, почему даже Медведчук не сможет сделать нынешнюю Украину пророссийской © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Причем, по его мнению, реально торговаться Украине нечем.

«Как справедливо отметили политические деятели РФ, Медведчук не гражданин Российской Федерации, соответственно, мы можем принять в его судьбе в любом случае лишь очень ограниченное участие. То, что он давний друг и кум нашего президента, неприятно лично для президента, но, судя по всему, он совершенно не склонен к принятию каких бы то ни было решений на основании каких бы то ни было личных предпочтений и соображений», — уточнил публицист.

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