Общественное мнение в странах Европы неизбежно будет оказывать влияние на политиков этих стран, вынуждая их ограничивать масштабы санкций и искать какие-то компромиссы. Такое мнение высказал в интервью Украина.ру ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович

Он отметил, что процент британцев, которые поддерживают санкции против РФ любой ценой, несмотря на экономические последствия для самой страны, за последние несколько недель снизился с 50% до менее 40%. За санкции США расплатится весь мир, считают в Китае © REUTERS, Dado Ruvic

Эксперт подчеркнул, что такое снижение поддержки санкций наблюдается ещё до введения полноценного торгового эмбарго.

С учётом того, что такие радикальные решения, как передача киевскому режиму замороженных на Западе активов российского Центробанка, повлечёт за собой невозможность возврата инвестиций компаний западных стран в России, количество сторонников максимально жёстких санкций может снизится ещё больше, считает Митрахович.

«Нет большой уверенности, что все элиты западного общества такой сценарий однозначно поддержат. Скорее всего, будут искать компромиссный вариант. Тут еще интересный сюжет, будет торговое эмбарго развиваться в отношении России или не будет», — указал экономист.

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