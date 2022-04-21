Кроме арестованного депутата Верховной Рады Виктора Медведчука, России необходимо вызволить из заключения других пророссийски настроенных журналистов, политиков и общественных деятелей. . Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру бывший сотрудник службы безопасности Украины Василий Прозоров

«Их тоже сотни, их тоже надо обменивать и вытаскивать. Почему на одном Медведчуке свет клином сошелся?… Про этих людей тоже же нельзя забывать. Они тоже же наши, их надо вытаскивать, это будет очень серьезной имиджевой победой для нас, что мы никого не забыли, мы всех вытащили», — сказал он.

Кононович: Украина сейчас — Киевская Русь времён феодальной раздробленности Михаила Кононовича, Александра Кононовича, Яна Таксюра и Дмитрия Марунича.

Братья Кононовичи (деятели коммунистического движения Украины), Ян Таксюр (писатель и журналист) и Дмитрий Марунич (эксперт по энергетической безопасности) были арестованы СБУ по надуманным обвинениям в течение последних недель.

По словам Прозорова, обменивать Медведчука на группу украинских военнослужащих не следует.

«Давайте его поменяем один на один, максимум один на двух», — предложил он.

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Он рассказал, что с апреля 2014 года по идеологическим мотивам оказывал содействие спецслужбам Российской Федерации в получении информации о деятельности украинских силовиков.

Полностью интервью можно прочитать здесь.