«Их тоже сотни, их тоже надо обменивать и вытаскивать. Почему на одном Медведчуке свет клином сошелся?… Про этих людей тоже же нельзя забывать. Они тоже же наши, их надо вытаскивать, это будет очень серьезной имиджевой победой для нас, что мы никого не забыли, мы всех вытащили», — сказал он.
В ходе интервью, в частности, были названы имена Михаила Кононовича, Александра Кононовича, Яна Таксюра и Дмитрия Марунича.
Братья Кононовичи (деятели коммунистического движения Украины), Ян Таксюр (писатель и журналист) и Дмитрий Марунич (эксперт по энергетической безопасности) были арестованы СБУ по надуманным обвинениям в течение последних недель.
По словам Прозорова, обменивать Медведчука на группу украинских военнослужащих не следует.
«Давайте его поменяем один на один, максимум один на двух», — предложил он.
Прозоров получил известность в марте 2019 года, выступив в Москве на пресс-конференции с разоблачением деятельности СБУ в 2014-2018 годах.
Он рассказал, что с апреля 2014 года по идеологическим мотивам оказывал содействие спецслужбам Российской Федерации в получении информации о деятельности украинских силовиков.
Полностью интервью можно прочитать здесь.