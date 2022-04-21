США утвердили новый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов, включающий тяжелую артиллерию, 144 тысячи снарядов и беспилотники. Речь президента США Джозефа Байдена, посвященной ситуации на Украине, 21 апреля транслировал Белый дом

«На минувшей неделе я подписал документ о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере 800 миллионов долларов… Сегодня я объявляю о выделении дополнительной помощи на сумму 800 миллионов, которая призвана укрепить возможности Украины в боях на востоке страны, в Донбассе», — сказал Байден. Байден ответил на вопрос о возможной поездке на Украину © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Кроме того, американский лидер сообщил о выделении ещё 500 миллионов долларов экономической помощи Украине и анонсировал программу «Объединяйтесь для Украины». Она позволит беженцам эмигрировать из Европы напрямую в США по ускоренной процедуре.

Также Байден объявил о запрете связанным с Россией морским судам заходить в американские порты.

Польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру предложил сравнить Джозефа Байдена с Уинстоном Черчиллем. По его словам, они оба являются буквально книжными примерами военных преступников кабинетного типа, притом последовательных поджигателей войны.