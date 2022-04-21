Он подчеркнул, что в этой группировке сосредоточены самые боеспособные подразделения киевского режима.

«Этот уродец должен помнить судьбу Иуды». СБУ подтвердила, что Прозоров был ее сотрудником
«Этот уродец должен помнить судьбу Иуды». СБУ подтвердила, что Прозоров был ее сотрудником
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По мнению Прозорова, первыми признаками психологического перелома, который ждёт ВСУ после разгрома их группировки в Донбассе, является сдача в плен сотен военнослужащих в Мариуполе.

«Причём не самых слабых подразделений — морская пехота, пограничники», — сказал он.

Экс-сотрудник СБУ считает, что киевский режим понимает эту угрозу, но не отдаёт приказ об отводе группировки, поскольку не хочет подорвать свой имидж.

Прозоров получил известность в марте 2019 года, выступив в Москве на пресс-конференции с разоблачением деятельности СБУ в 2014-2018 годах.

Полностью интервью можно прочитать здесь.    