Первоочередной целью российской спецоперации на Украине является разгром донбасской группировки ВСУ, после которого должен произойти военный и психологический перелом конфликта. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров

Он подчеркнул, что в этой группировке сосредоточены самые боеспособные подразделения киевского режима.

«Этот уродец должен помнить судьбу Иуды». СБУ подтвердила, что Прозоров был ее сотрудником © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Гітлянська Олена Прозорова, первыми признаками психологического перелома, который ждёт ВСУ после разгрома их группировки в Донбассе, является сдача в плен сотен военнослужащих в Мариуполе.

«Причём не самых слабых подразделений — морская пехота, пограничники», — сказал он.

Экс-сотрудник СБУ считает, что киевский режим понимает эту угрозу, но не отдаёт приказ об отводе группировки, поскольку не хочет подорвать свой имидж.

Прозоров получил известность в марте 2019 года, выступив в Москве на пресс-конференции с разоблачением деятельности СБУ в 2014-2018 годах.

Полностью интервью можно прочитать здесь.