Он подчеркнул, что в этой группировке сосредоточены самые боеспособные подразделения киевского режима.
По мнению Прозорова, первыми признаками психологического перелома, который ждёт ВСУ после разгрома их группировки в Донбассе, является сдача в плен сотен военнослужащих в Мариуполе.
«Причём не самых слабых подразделений — морская пехота, пограничники», — сказал он.
Экс-сотрудник СБУ считает, что киевский режим понимает эту угрозу, но не отдаёт приказ об отводе группировки, поскольку не хочет подорвать свой имидж.
Прозоров получил известность в марте 2019 года, выступив в Москве на пресс-конференции с разоблачением деятельности СБУ в 2014-2018 годах.
Полностью интервью можно прочитать здесь.