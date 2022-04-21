Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко, в которую также входит арестованный в Киеве депутат Виктор Медведчук, создал в Верховной Раде депутатскую группу с похожим названием. Об этом 21 апреля сообщают украинские СМИ

В депутатскую группу «Платформа за жизнь и мир» вошли 25 депутатов, которые ранее входили во фракцию «Оппозиционная платформа — За жизнь». Председателем группы стал Бойко.

«В состав новой группы вошли проукраинские народные избранники, готовые работать для защиты Украины, помощи людям и послевоенного восстановления нашей страны, для обеспечения национальной безопасности и суверенитета Украины в ее международно признанных границах», — заявил Бойко. Вассерман объяснил, почему даже Медведчук не сможет сделать нынешнюю Украину пророссийской © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Кроме Бойко, в группу вошли депутаты Олег Волошин, Юрий Загородний, Владимир Кальцев, Александр Колтунович, Сергей Левочкин, Михаил Макаренко, Суто Мамоян, Михаил Папиев, Александр Пузанов, Григорий Суркис, Нестор Шуфрич, Виталий Борт, Сергей Дунаев, Юрий Иоффе, Александр Качный, Сергей Ларин, Юлия Левочкина, Григорий Мамка, Василий Нимченко, Александр Пономарев, Николай Скорик, Виктор Черный, Наталья Королевская и Юрий Солод.

При этом Медведчука и сопредседателя партии Вадима Рабиновича в группе нет.

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины ряд депутатов от ОПЗЖ оказались или за границей или же задержаны. Сама партия попала под запрет за якобы пророссийскую позицию. Глава политсовета партии Виктор Медведчук был отстранен от своей должности. На тот момент еще депутат Рады Илья Кива обвинил Юрия Бойко в работе на власть.

Несколько дней назад Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По мнению экс-премьера Украины Николая Азарова, оппозиционера вряд ли убьют, но очевидно, что его подвергают пыткам.