Вероятность подрыва Крымского моста украинскими вооруженными формированиями существует, но есть простой способ нейтрализовать угрозу, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ранее заявил, что Киев при первой возможности ударит по Крымскому мосту.

«Ни от чего нельзя застраховаться. По некоторым сведениям, у Украины осталось не более 25 пусковых установок, и на одну такую установку приходится не больше двух ракет. Причем это дозвуковые ракеты, которые легко перехватываются», — сказал Евсеев.

Он добавил, что помимо этого есть риск осуществления Киевом терактов на мосту, «это всегда возможно».

Остановить провокацию. Появились признаки подготовки Украиной теракта с применением ядерного оружия в Донбассе © pixabay.com

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