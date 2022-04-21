Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ранее заявил, что Киев при первой возможности ударит по Крымскому мосту.

«Ни от чего нельзя застраховаться. По некоторым сведениям, у Украины осталось не более 25 пусковых установок, и на одну такую установку приходится не больше двух ракет. Причем это дозвуковые ракеты, которые легко перехватываются», — сказал Евсеев.

Он добавил, что помимо этого есть риск осуществления Киевом терактов на мосту, «это всегда возможно».

Остановить провокацию. Появились признаки подготовки Украиной теракта с применением ядерного оружия в Донбассе
Остановить провокацию. Появились признаки подготовки Украиной теракта с применением ядерного оружия в Донбассе
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Однако чтобы обезопасить Крымский мост от удара украинскими ракетами достаточно создать зону безопасности на 120 км, что легко достигается освобождением Николаевской области от украинских войск, заключил эксперт.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.