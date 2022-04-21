В интервью, посвящённом западным санкциям и вопросам импортозамещения, Митрахович напомнил, как во времена СССР, несмотря на введённые президентом США Рональдом Рейганом санкции, менее чем за два года был построен газопровод «Уренгой-Помары-Ужгород», часть которого сейчас является газотранспортной системой Украины.
«И на нём написали: "Вашим санкциям труба, господин Рейган", имея в виду, что его реализовали даже в условиях санкционного давления», — рассказал экономист.
Полностью интервью можно прочитать здесь.