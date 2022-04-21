Газопровод «Сила Сибири-2», который позволит перебросить как минимум треть российского газового экспорта в Европу на Китай, будет построен примерно за три года. Такой прогноз дал в ходе интервью изданию Украина.ру ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович

Константин Затулин: Заявление Байдена о Путине подобно заявлению Рейгана об Империи зла © РИА Новости, Нина Зотина Рональдом Рейганом санкции, менее чем за два года был построен газопровод «Уренгой-Помары-Ужгород», часть которого сейчас является газотранспортной системой Украины.

«И на нём написали: "Вашим санкциям труба, господин Рейган", имея в виду, что его реализовали даже в условиях санкционного давления», — рассказал экономист.

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