Он уточнил, что если смотреть на ситуацию с точки зрения финансов, то в России все хорошо, потому что сверхдоходы бюджета в первом квартале — «более чем триллион с четвертью».
«Да, конечно, инфляционные доходы в основном, но расход у нас на инфляцию не индексируется. У нас рост неиспользуемых остатков средств на счетах бюджета, 20 триллионов рублей лежит без движения в виде бюджетного резерва, из них заморожено только 5, а все остальное — пожалуйста, ребята, используйте хоть сегодня. 15 триллионов можно использовать, только что-то не используют», — сказал Делягин.
Он уверен, что в этих обстоятельствах государству сейчас нужно взять на себя активную роль и переформатировать экономику в соответствии с новыми требованиями реальности, иными словами, ставить страну на рельсы модернизации.
Полностью интервью с заместителем председателя комитета ГД РФ по экономической политике Михаилом Делягиным можно прочитать здесь.