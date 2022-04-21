Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиулина заявила: «Наша экономика действительно вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями». Что именно ждет россиян, в интервью Telegram-каналу Украина.ру рассказал экономист, заместитель председателя комитета ГД РФ по экономической политике Михаил Делягин

«Независимая Украина» должна быть устранена - Вассерман © president.gov.ua

«Да, конечно, инфляционные доходы в основном, но расход у нас на инфляцию не индексируется. У нас рост неиспользуемых остатков средств на счетах бюджета, 20 триллионов рублей лежит без движения в виде бюджетного резерва, из них заморожено только 5, а все остальное — пожалуйста, ребята, используйте хоть сегодня. 15 триллионов можно использовать, только что-то не используют», — сказал Делягин.

Он уверен, что в этих обстоятельствах государству сейчас нужно взять на себя активную роль и переформатировать экономику в соответствии с новыми требованиями реальности, иными словами, ставить страну на рельсы модернизации.

Полностью интервью с заместителем председателя комитета ГД РФ по экономической политике Михаилом Делягиным можно прочитать здесь.