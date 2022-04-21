Договоренность о расчетах с Китаем за юани создает иллюзию перспективности этой валюты. Однако это совсем не так, утверждает экономист.
«Проблема в том, что Китай — страна промышленная, поэтому они будут поддерживать свою промышленность постепенным ослаблением национальной валюты. Так что юань взлетел на пике спроса за рубли, а потом аккуратненько стал ослабевать. Как средство накопления я бы, честно говоря, юань не рассматривал», — сказал он.
По словам эксперта, вложение в китайскую валюту — «лучше чем ничего», но куда хуже, чем, например, вложение своих сбережений в золото.
Полностью интервью с заместителем председателя комитета ГД РФ по экономической политике Михаилом Делягиным можно прочитать здесь.