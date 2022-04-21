Курс юаня со временем будет ослабевать, в том числе и благодаря действиям китайского правительства. Но то, что выгодно КНР, может быть не совсем на руку россиянам. Об этом в интервью Telegram-каналу Украина.ру рассказал экономист, заместитель председателя комитета ГД РФ по экономической политике Михаил Делягин

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«Проблема в том, что Китай — страна промышленная, поэтому они будут поддерживать свою промышленность постепенным ослаблением национальной валюты. Так что юань взлетел на пике спроса за рубли, а потом аккуратненько стал ослабевать. Как средство накопления я бы, честно говоря, юань не рассматривал», — сказал он.

По словам эксперта, вложение в китайскую валюту — «лучше чем ничего», но куда хуже, чем, например, вложение своих сбережений в золото.

Полностью интервью с заместителем председателя комитета ГД РФ по экономической политике Михаилом Делягиным можно прочитать здесь.