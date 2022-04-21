Секретарь СНБО заговорил об ударе по Крымскому мосту
Секретарь СНБО заговорил об ударе по Крымскому мосту
© пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк
Депутат уверен, что для возвращения своих международных резервов, замороженных Западом, Москва должна «нанести противнику неприемлемый ущерб», например, ограничить или вовсе свернуть поставки энергетических ресурсов.

«Ребята, если бы мы это сделали в начале марта, когда против нас применили финансовый аналог ядерного оружия, заморозив наши международные резервы, мы бы сейчас эти резервы уже имели бы обратно. Санкции, какие бы захотели, уже бы сняли, и проблем бы особых не было. Но если вы терпите, то вас бьют», — сказал экономист.

По его словам, время на правильную реакцию у нас еще есть: Запад пока не готов перенастроить свою экономику и пока будет вынужден платить за сырье больше, но уже «послезавтра» ситуация может кардинально измениться.

Полностью интервью с заместителем председателя комитета ГД РФ по экономической политике Михаилом Делягиным можно прочитать здесь.

 