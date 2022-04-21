Депутат уверен, что для возвращения своих международных резервов, замороженных Западом, Москва должна «нанести противнику неприемлемый ущерб», например, ограничить или вовсе свернуть поставки энергетических ресурсов.
«Ребята, если бы мы это сделали в начале марта, когда против нас применили финансовый аналог ядерного оружия, заморозив наши международные резервы, мы бы сейчас эти резервы уже имели бы обратно. Санкции, какие бы захотели, уже бы сняли, и проблем бы особых не было. Но если вы терпите, то вас бьют», — сказал экономист.
По его словам, время на правильную реакцию у нас еще есть: Запад пока не готов перенастроить свою экономику и пока будет вынужден платить за сырье больше, но уже «послезавтра» ситуация может кардинально измениться.
Полностью интервью с заместителем председателя комитета ГД РФ по экономической политике Михаилом Делягиным можно прочитать здесь.