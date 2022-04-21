Вовремя принятые экономические меры против Запада могли бы «предупредить» американские и европейские санкции. Однако не поздно предпринять что-либо и сейчас, считает доктор экономических наук, заместитель председателя комитета ГД РФ по экономической политике Михаил Делягин. О чем он и рассказал в интервью Telegram-каналу Украина.ру

Секретарь СНБО заговорил об ударе по Крымскому мосту © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«Ребята, если бы мы это сделали в начале марта, когда против нас применили финансовый аналог ядерного оружия, заморозив наши международные резервы, мы бы сейчас эти резервы уже имели бы обратно. Санкции, какие бы захотели, уже бы сняли, и проблем бы особых не было. Но если вы терпите, то вас бьют», — сказал экономист.

По его словам, время на правильную реакцию у нас еще есть: Запад пока не готов перенастроить свою экономику и пока будет вынужден платить за сырье больше, но уже «послезавтра» ситуация может кардинально измениться.

Полностью интервью с заместителем председателя комитета ГД РФ по экономической политике Михаилом Делягиным можно прочитать здесь.