Конкретные экономические меры, на которые у России сейчас есть все ресурсы, могут преобразить страну «до неузнаваемости, в хорошем смысле этого слова». Что именно стоит предпринять, журналистам Telegram-канала Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета ГД РФ по экономической политике Михаил Делягин

Верещук потребовала срочного вывода боевиков с «Азовстали», продолжение визитов, тероборону хотят лишить оружия, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 14:00 21 апреля © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Ірина Верещук

Далее в списке — дешевые кредиты, причем не кому-то выборочно, а всем, кто хочет что-то производить. И наконец, третье — обеспечить гражданам адекватный прожиточный минимум.

«И когда государство сделает эти три примитивные вещи, на которые у него есть и деньги, и административный ресурс, и оргструктура, и чиновники, и все что угодно, кроме желания, — после этого годик будет время хаотичного развития, когда что-то растет и одни побеги давят другие побеги. А через 3 года мы будем жить в другой стране, мы ее просто не узнаем — в хорошем смысле слова!», — сказал экономист.

Полностью интервью с заместителем председателя комитета ГД РФ по экономической политике Михаилом Делягиным можно прочитать здесь.