По его словам, российское государство, во-первых, должно ограничить монополии. Как результат — цены на бензин, а следом и почти на всю остальную продукцию снизятся.
Далее в списке — дешевые кредиты, причем не кому-то выборочно, а всем, кто хочет что-то производить. И наконец, третье — обеспечить гражданам адекватный прожиточный минимум.
«И когда государство сделает эти три примитивные вещи, на которые у него есть и деньги, и административный ресурс, и оргструктура, и чиновники, и все что угодно, кроме желания, — после этого годик будет время хаотичного развития, когда что-то растет и одни побеги давят другие побеги. А через 3 года мы будем жить в другой стране, мы ее просто не узнаем — в хорошем смысле слова!», — сказал экономист.
Полностью интервью с заместителем председателя комитета ГД РФ по экономической политике Михаилом Делягиным можно прочитать здесь.