У Европы есть рычаги давления на Сербию. Об этом заявила специалист по истории южнославянских народов, ведущий научный сотрудник Отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН Елена Гуськова в интервью Telegram-каналу Украина.ру

Аморально и безрезультатно: Сербия отказалась вводить санкции против РФ © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Тем не менее, Сербия не будет вводить санкции против России. [Президент Сербии Александр] Вучич стремится озвучить свою позицию — стране крайне важны поставки газа и нефти, кроме того, сербские самолеты летают в Москву и Петербург, и отказываться от этого Белград не будет», — считает Гуськова.

Она добавила, что Европа продолжает давить на Сербию, чтобы она изменила свою точку зрения.

«Делают это "по-детски": именно из Европы все время раздаются звонки о якобы заложенных бомбах в супермаркетах, торговых центрах и в сербских самолетах, летящих в Москву. Изменится ли позиция Вучича? Думаю, что пока он будет придерживаться такой же линии», — отметила она.

С конца февраля многие западные государства начали вводить санкции против России, однако Сербия отказалась от подобных мер, хотя и заявила о поддержке территориальной целостности Украины. В ответ на требование стран Евросоюза Вучич указал, что они сами не отказываются от российских энергоресурсов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.