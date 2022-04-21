На данном этапе профицит бюджета России и пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ) не так важны, как промышленное развитие страны. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович

«Лучше уж действительно делать вещи, которые принципиально важны — расширять Транссиб, уголь перекидывать сейчас на восток. Развивать переработку, газовую, нефтяную химию», — сказал он.

В России отчитались об импортозамещении в вертолетостроении © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Что касается импортных товаров потребительского спроса, то замена их собственным производством или импортом из стран, не присоединившихся к санкциям против РФ, не представляет сложности, сказал Митрахович.

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