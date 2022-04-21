«Лучше уж действительно делать вещи, которые принципиально важны — расширять Транссиб, уголь перекидывать сейчас на восток. Развивать переработку, газовую, нефтяную химию», — сказал он.
Эксперт, в частности, отметил, что проекты «Газпрома» и «Сибура» в Восточной Сибири сталкиваются с проблемами из-за того, что там предусматривалось использовать импортные технологии.
Что касается импортных товаров потребительского спроса, то замена их собственным производством или импортом из стран, не присоединившихся к санкциям против РФ, не представляет сложности, сказал Митрахович.
Полностью интервью можно прочитать здесь.