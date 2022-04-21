Лидер украинской Национальной платформы примирения и единства (НППЕ) уроженец Донецка Сергей Сивохо пообещал извиниться перед представителями «Нацкорпуса» за то, что он пожаловался в правоохранительные органы на сорвавших его презентацию по Донбассу в 2020 году неонацистов. Соответствующее видео 21 апреля обнародовал Telegram-канал Pavlovsky News

Неизвестный подошел к Сивохо на улице и потребовал, чтобы тот забрал заявление, которое он подал в 2020 году. Сивохо не понял, о чем речь. Но после того, как мужчина за кадром в матерной форме обругал Сивохо и потребовал немедленно звонить адвокату и извиняться перед украинскими националистами, тот согласился.

«Звони пацанам в Мариуполь. Сегодня может быть последний день, когда это можно сделать», — заявил неизвестный. Что мы сделали для этих людей? Сивохо признал крах Украины в Донбассе © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Руслан Бортник

«Да ладно… Займемся этим вопросом… О чем вы вообще говорите, сейчас мы вместе работаем на нашу страну. Я еду в Бучу помогать местному населению… За мной уже подъехали», — сказал политик.

12 марта 2020 года националисты сорвали в Киеве презентацию Национальной платформы примирения и единства. Сивохо толкнули и сбили с ног. Было возбуждено дело по его заявлению.