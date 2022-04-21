Заявления секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о том, что Украина ударит по Крымскому мосту при первой возможности, требуют правовой оценки. Об этом 21 апреля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге

По его словам, высказывания Данилова являются прямым анонсированием возможного теракта.

«Это неприемлемо. И есть, конечно, очень много признаков деяний, которые подлежат проверке правовой и с последующим наказанием», — сказал Песков, отвечая на вопрос, знаком ли президент России с таким заявлением. Военный эксперт объяснил, как Россия не даст украинскому флоту взорвать крымский мост © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Также Песков заявил, что вокруг Крымского моста и всех стратегических объектов обеспечиваются все необходимые меры безопасности и предосторожности по линии соответствующих служб.

Ранее Песков выразил надежду, что специальная военная операция на Украине в скором времени или в обозримом будущем достигнет своих целей или закончится путем переговоров. Также Песков сообщил, что Россия заинтересована в согласии Владимира Зеленского на выдвинутые на переговорах условия, от них зависит окончание специальной операции.