По его словам, высказывания Данилова являются прямым анонсированием возможного теракта.
«Это неприемлемо. И есть, конечно, очень много признаков деяний, которые подлежат проверке правовой и с последующим наказанием», — сказал Песков, отвечая на вопрос, знаком ли президент России с таким заявлением.
Также Песков заявил, что вокруг Крымского моста и всех стратегических объектов обеспечиваются все необходимые меры безопасности и предосторожности по линии соответствующих служб.
Ранее Песков выразил надежду, что специальная военная операция на Украине в скором времени или в обозримом будущем достигнет своих целей или закончится путем переговоров. Также Песков сообщил, что Россия заинтересована в согласии Владимира Зеленского на выдвинутые на переговорах условия, от них зависит окончание специальной операции.