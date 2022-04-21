Реакция Владимира Зеленского, который заявил о том, что не видел представленный Москвой проект документа по урегулированию ситуации, удивляет. Об этом 21 апреля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга

Ранее Зеленский заявил, что ему не докладывали о том, что документ передали в Киев.

«Наши формулировки в последней версии были переданы оппонентам, украинской переговорной делегации. Дальше будем ждать ответа. Хотя мы с вами слышали заявление президента Зеленского о том, что он никаких текстов не получал и не видел. Что тоже вызывает определённые вопросы: почему президенту Зеленскому не докладывают о наших вариантах текста», — сказал Песков. «Начался цирк»: Захарова высказалась о переговорах с Украиной © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В частности, Песков заявил, что состав переговорной группы с российской стороны остался «в том же виде, в каком был изначально». По его словам, привлекаются также эксперты, необходимые для сверки формулировок возможного будущего документа.

В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» возмутилась, что Киев использует тему переговоров как отвлекающий маневр. Она заверила, что Россия была готова к тому, что официальный Киев в ходе переговоров поведет себя непоследовательно.

Ранее публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру отметил, что вести переговоры с украинской стороной непросто.