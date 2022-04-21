«ФСБ предотвратила теракт в отношении военнослужащих РФ и гуманитарного конвоя в Мелитополе», — сообщил журналист.
По его словам, у задержанных граждан Украины изъяты два ПЗРК, 18 противотанковых и противопехотных мин, три РПГ, несколько единиц автоматического оружия, приборы ночного видения и средства связи, а также несколько тысяч боеприпасов.
В четверг сообщалось, что сторонник международной террористической организации «Исламское государство»* по указанию крымско-татарского добровольческого батальона «Крым» готовился подорвать железнодорожные пути в Крыму и был обезврежен.
*Деятельность организации запрещена в РФ