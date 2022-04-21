Федеральная служба безопасности России предотвратила готовящиеся Вооруженными силами Украины теракт в отношении российских военных в Мелитополе. Об этом 21 апреля сообщил военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный в своем Telegram-канале

«ФСБ предотвратила теракт в отношении военнослужащих РФ и гуманитарного конвоя в Мелитополе», — сообщил журналист. В Мелитополе задержали корректировщицу огня, передававшую сведения о ВС РФ украинским военным © pixabay.com



По его словам, у задержанных граждан Украины изъяты два ПЗРК, 18 противотанковых и противопехотных мин, три РПГ, несколько единиц автоматического оружия, приборы ночного видения и средства связи, а также несколько тысяч боеприпасов.

В четверг сообщалось, что сторонник международной террористической организации «Исламское государство»* по указанию крымско-татарского добровольческого батальона «Крым» готовился подорвать железнодорожные пути в Крыму и был обезврежен.

*Деятельность организации запрещена в РФ