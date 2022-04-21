В подтверждение своих слов эксперт ссылается на недавнюю статистику, опубликованную крупной американской авиакомпанией Delta, и свидетельствующую о резком росте продаж авиабилетов.
«Потому, что люди соскучились, они хотят путешествовать, хотят видеть своих родственников, друзей, они все покупают билеты как сумасшедшие. Значит, нужна нефть, нужны нефтепродукты», — указывает экономист.
По его словам, граждане США не прислушиваются к советам о потреблении меньшего количества нефтепродуктов с целью уменьшения доходов России.
Митрахович также рассказал, что граждане стран ЕС, в которых введены субсидии на бензин, также не стремятся уменьшить его потребление.
Полностью интервью можно прочитать здесь.