Постепенное ослабление эпидемии COVID-19 уже приводит к увеличению спроса на нефтепродукты, и этот процесс будет продолжаться. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович

Ряд стран ЕС выступили категорически против эмбарго на российскую нефть — Ландсбергис © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

«Потому, что люди соскучились, они хотят путешествовать, хотят видеть своих родственников, друзей, они все покупают билеты как сумасшедшие. Значит, нужна нефть, нужны нефтепродукты», — указывает экономист.

По его словам, граждане США не прислушиваются к советам о потреблении меньшего количества нефтепродуктов с целью уменьшения доходов России.

Митрахович также рассказал, что граждане стран ЕС, в которых введены субсидии на бензин, также не стремятся уменьшить его потребление.

Полностью интервью можно прочитать здесь.