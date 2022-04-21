Президент Украины Владимир Зеленский номинирован на «Премию СМИ за свободу» в Германии, после того как в его стране закрыли абсолютно все оппозиционные медиа. Об этом 21 апреля сообщается на сайте DW*

Кроме Зеленского премию также получат белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская и российская журналистка Марина Овсянникова, которая после начала спецоперации РФ на Украине устроила провокацию в эфире «Первого канала».

Награда посвящена борьбе за свободу в Восточной Европе. Церемония награждения запланирована на 22 апреля, она состоится в рамках саммита памяти западногерманского экономиста Людвига Эрхарда в коммуне Гмунд-ам-Тегернзе в Баварии. Зеленский стреляет себе в ногу, закрывая телеканалы - эксперт © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service

«Премию СМИ за свободу» учредили восемь лет назад. Она выдается общественным деятелям за приверженность свободе выражения мнений. Ранее премию получил президент СССР Михаил Горбачев, экс-канцлер Австрии Себастьян Курц и министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Год назад считавшиеся оппозиционными каналы «112», ZiK и NewsOne прекратили эфирное вещание на Украине после того, как Владимир Зеленский ввел против них санкции. Кроме еще ряда телеканалов на Украине заблокированы сайты, интернет-издания и каналы, используя которые оппозиционные блогеры и журналисты могли высказать альтернативную точку зрения.

Спецоперация России на Украине и военное положение в стране не помешали Зеленскому продолжить свою санкционную политику и отключить телеканала «Пятый» и «Прямой», подконтрольные бывшему президенту страны Петру Порошенко.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента