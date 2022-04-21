Любые боевые действия сейчас — это еще и процесс испытания новых вооружений. Такой точкой зрения поделился публицист, депутат Государственной Думы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Кличко потребовал у Германии тяжелое вооружение © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Віталій Кличко / Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Віталій Кличко / Перейти в фотобанк

США, которые больше всего заинтересованы в том, чтобы боевые действия на Украине продолжались как можно дольше, передали Киеву целые арсеналы. Так, Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили 1400 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Стингер»; 5000 ПЗРК Starstreak; более 100 барражирующих боеприпасов (дрон-камикадзе) Switchblade; 50 млн патронов; 4 комплекса контрбатарейной борьбы для быстрого определения огневых позиций противника и наведения на них своей артиллерии.

Великобритания в общей сложности поставила на Украину 4800 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW и Javelin, а также переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Starstreak. Основную массу ПТРК и ПЗРК англичане успели перебросить транспортными самолетами до того, как российская ПВО установила над Украиной бесполетную зону.

Очень старается вооружить Украину Чехия, которая наряду с США внесена российским МИДом в список недружественных стран. Прага передала Киеву 4000 минометов; 7000 штурмовых винтовок; 3000 пулеметов; 5 танков Т-72; 5 боевых машин пехоты БМП-1.

Словакия сделала на Украине маленький военный бизнес. Взамен старых советских комплексов ПВО С-300, которые она отдала Украине, Словакия получила от США противоракетные комплексы Patriot. Правда, по некоторым сведениям, один из трех словацких дивизионов С-300 уже утилизирован российскими «Калибрами». Кроме того, Словакия пообещала Киеву тяжелые артиллерийские системы, способные бить на дальность до 50 км.

Бельгия поставила Киеву 200 ПТРК, 3000 автоматических винтовок, 2000 пулеметов.

От Канады Украина получила 4500 противотанковых ракет NLAW и Javelin и 7500 ручных гранат.

Дания передала Киеву 2700 противотанковых комплексов и 300 ПЗРК «Стингер».

Германия передала Украине 1000 противотанковых комплексов, 500 «Стингеров», 1500 зенитных ракет к комплексам ПВО. Как говорят немецкие официальные лица, рады бы еще передать, но в арсеналах уже пусто.

Нидерланды тоже не остались в стороне и направили в зону конфликта 200 «Стингеров», 100 снайперских винтовок, 30 тысяч патронов, 400 противотанковых комплексов.

В числе военных спонсоров Украины Литва, Латвия, Эстония и, конечно же, Польша. Прибалтийские государства передали Украине почти все запасы американского оружия — десятки ПЗРК и ПТРК.

Польша пообещала сотню советских танков Т-72. Правда, без динамической и активной защиты и другого снаряжения.

Эксперты считают, что пользы от такой «помощи» не будет. По их мнению, подавляющее большинство поставляемых на Украину ПТРК, ПЗРК, бронетехники — либо находится в нерабочем состоянии, либо близки к списанию.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.