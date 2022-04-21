«Кто-то считает, что от газа легко избавиться, уменьшив температуру, которую делает вам кондиционер либо отопительный прибор. Проблема не в этом. Проблема в огромной части промышленности, которой нужны дешёвые энергоресурсы. Для промышленности химической, металлургической, машиностроительной», — указал эксперт.

Зеленский резко высказался о ЕС из-за газа и нефти из России
Зеленский резко высказался о ЕС из-за газа и нефти из России
© president.gov.ua
В качестве примера он сослался на слова главы крупнейшего немецкого химического концерна BASF, который сказал, что закрытие одного химического завода из-за нехватки российского газа приведёт к появлению в Германии сорока тысяч безработных.

Митрахович также отметил возросшее влияние промышленности для экономики Германии в условиях, когда туризм находится в упадке из-за военных действий и ещё не окончившейся пандемии COVID-19.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 