«Кто-то считает, что от газа легко избавиться, уменьшив температуру, которую делает вам кондиционер либо отопительный прибор. Проблема не в этом. Проблема в огромной части промышленности, которой нужны дешёвые энергоресурсы. Для промышленности химической, металлургической, машиностроительной», — указал эксперт.
В качестве примера он сослался на слова главы крупнейшего немецкого химического концерна BASF, который сказал, что закрытие одного химического завода из-за нехватки российского газа приведёт к появлению в Германии сорока тысяч безработных.
Митрахович также отметил возросшее влияние промышленности для экономики Германии в условиях, когда туризм находится в упадке из-за военных действий и ещё не окончившейся пандемии COVID-19.
Полностью интервью можно прочитать здесь.