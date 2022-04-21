Промышленность стран ЕС нуждается в больших количествах нефти и газа, поэтому быстро отказаться от российского сырья за счёт уменьшения его потребления населением не удастся. Об этом рассказал в интервью Украина.ру ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович

«Кто-то считает, что от газа легко избавиться, уменьшив температуру, которую делает вам кондиционер либо отопительный прибор. Проблема не в этом. Проблема в огромной части промышленности, которой нужны дешёвые энергоресурсы. Для промышленности химической, металлургической, машиностроительной», — указал эксперт.

Зеленский резко высказался о ЕС из-за газа и нефти из России © president.gov.ua

Митрахович также отметил возросшее влияние промышленности для экономики Германии в условиях, когда туризм находится в упадке из-за военных действий и ещё не окончившейся пандемии COVID-19.

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