У Зеленского разглядели угрозу в Залужном, тяжёлые миномёты из Литвы, угроза Крымскому мосту, потери Украины. Хроника событий на Украине на 11:00 21 апреля
У Зеленского разглядели угрозу в Залужном, тяжёлые миномёты из Литвы, угроза Крымскому мосту, потери Украины. Хроника событий на Украине на 11:00 21 апреля
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«В город было стянуто большое количество тяжелого вооружения, военной техники, в том числе танки, РСЗО "Смерч", "Ураган", артиллерийские системы большой мощности, ракетные комплексы "Точка-У". У "Точки-У" 120 километров дальность, а наш Таганрог — 94 километра от Мариуполя, столица Южного федерального округа Ростов примерно на этом расстоянии находится», — сказал министр.

По его словам, основные объекты городской инфраструктуры, в числе которых морской порт и фарватер, были заминированы и заблокированы плавкранами.

Ранее Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины и националисты множество раз прикрывались мирными жителями при выходе из Мариуполя, выгоняя их из подвалов домов.