«В город было стянуто большое количество тяжелого вооружения, военной техники, в том числе танки, РСЗО "Смерч", "Ураган", артиллерийские системы большой мощности, ракетные комплексы "Точка-У". У "Точки-У" 120 километров дальность, а наш Таганрог — 94 километра от Мариуполя, столица Южного федерального округа Ростов примерно на этом расстоянии находится», — сказал министр.
По его словам, основные объекты городской инфраструктуры, в числе которых морской порт и фарватер, были заминированы и заблокированы плавкранами.
Ранее Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины и националисты множество раз прикрывались мирными жителями при выходе из Мариуполя, выгоняя их из подвалов домов.