Украинские вооруженные формирования в Мариуполе приготовили тактические ракетные комплексы «Точка-У», которые способны поразить объекты в Таганроге и Ростове-на-Дону. Об этом 21 апреля сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которую транслировал телеканал «Россия 24»

У Зеленского разглядели угрозу в Залужном, тяжёлые миномёты из Литвы, угроза Крымскому мосту, потери Украины. Хроника событий на Украине на 11:00 21 апреля © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Ганна Маляр

По его словам, основные объекты городской инфраструктуры, в числе которых морской порт и фарватер, были заминированы и заблокированы плавкранами.

Ранее Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины и националисты множество раз прикрывались мирными жителями при выходе из Мариуполя, выгоняя их из подвалов домов.