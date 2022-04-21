Сторонник международной террористической организации «Исламское государство»* по указанию крымско-татарского добровольческого батальона «Крым» готовился подорвать железнодорожные пути в Крыму и был обезврежен. Об этом 21 апреля сообщается на сайте ФСБ

Отмечается, что батальон «Крым» принимает участие в боевых действиях против ВС России на Украине. «Оскотинились»: Рожин рассказал, чем киевская власть схожа с ИГИЛ* © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«По адресу проживания террориста изъяты два самодельных взрывных устройства, общей массой 3 кг, два электродетонатора, схема закладки СВУ под железнодорожное полотно, экстремистская литература, флаг и пропагандистские листовки батальона "Крым"», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывных устройств.

*Деятельность организации запрещена в РФ