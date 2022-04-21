Отмечается, что батальон «Крым» принимает участие в боевых действиях против ВС России на Украине.
«По адресу проживания террориста изъяты два самодельных взрывных устройства, общей массой 3 кг, два электродетонатора, схема закладки СВУ под железнодорожное полотно, экстремистская литература, флаг и пропагандистские листовки батальона "Крым"», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывных устройств.
*Деятельность организации запрещена в РФ