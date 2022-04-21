«Что касается тех, кто скрылся на заводе "Азовсталь", заблокирован там основательно и по всему периметру: нам требуется на это порядка трех-четырех дней, чтобы завершить и эту работу по "Азовстали"», — сказал министр.
Кроме того, он доложил, что обстановка в Мариуполе спокойная и позволяет приступить к наведению порядка и налаживанию мирной жизни.
Ранее Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал его отменить. Он пояснил, что необходимо думать о сохранении жизни солдат и офицеров, и распорядился заблокировать зону «Азовстали» так, чтобы «муха не пролетела».