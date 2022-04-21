Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе потребовалось бы три-четыре дня. Об этом 21 апреля он рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которую транслировал телеканал «Россия 24»

«Что касается тех, кто скрылся на заводе "Азовсталь", заблокирован там основательно и по всему периметру: нам требуется на это порядка трех-четырех дней, чтобы завершить и эту работу по "Азовстали"», — сказал министр. «Из Мариуполя вывозят людей и бомбят «Азовсталь» — ополченец «Макаревич» о ситуации в городе © Украина.ру

Кроме того, он доложил, что обстановка в Мариуполе спокойная и позволяет приступить к наведению порядка и налаживанию мирной жизни.

Ранее Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал его отменить. Он пояснил, что необходимо думать о сохранении жизни солдат и офицеров, и распорядился заблокировать зону «Азовстали» так, чтобы «муха не пролетела».