«Именно потому, что эти подвиги совершаются ежедневно, герои, их совершившие, уже на следующий день уходят из массового сознания, заменяются новыми героями. Это, конечно, очень обидно с точки зрения пропаганды, но это очень радостно с точки зрения нашего массового поведения», — сказал Вассерман.
Он напомнил слова песни из музыкального советского фильма «Веселые ребята»: «Когда страна быть прикажет героем, у нас героем становится любой».
«Ну, конечно, не любой, это сильное преувеличение, но все-таки героями становятся столь многие, что мы их просто не успеваем всех заметить и осознать. Я, конечно, должен просить у них прощения за эту не очень удобную особенность массового сознания, но, с другой стороны, очень рад, что у нас героев действительно так много», — отметил публицист.
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