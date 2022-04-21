Министерство обороны РФ ежедневно сообщает о новых подвигах во время российской спецоперации на Украине. Об этом напомнил публицист, депутат Государственной Думы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анпилогов рассказал, как в ВС РФ ответят на пытки российских военнопленных © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Он напомнил слова песни из музыкального советского фильма «Веселые ребята»: «Когда страна быть прикажет героем, у нас героем становится любой».

«Ну, конечно, не любой, это сильное преувеличение, но все-таки героями становятся столь многие, что мы их просто не успеваем всех заметить и осознать. Я, конечно, должен просить у них прощения за эту не очень удобную особенность массового сознания, но, с другой стороны, очень рад, что у нас героев действительно так много», — отметил публицист.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.