Президент России Владимир Путин подчеркнул, что абсолютно все российские военные, которые участвуют в спецоперации на Украине, являются героями для России. Об этом 21 апреля он заявил в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, которую транслировал телеканал «Россия 24»

«Я хочу, чтобы они (российские военные — ред.) все знали. В нашем понимании они все герои. В понимании всей России. Они все герои», — сказал Путин.

Также он отметил, что необходимо обеспечить абсолютное исполнение всех социальных гарантий для российских военных, участвующих в спецоперации, в отношении раненых и семей погибших. Кроме того, по его словам, нужно подумать над дополнительными мерами поддержки.

В отдельных случаях, считает президент, нужно подумать и об увековечении памяти тех, «кто проявил действительно героизм и пожертвовал своей жизнью для мирной жизни наших людей на Донбассе, для обеспечения мирной жизни и существования самой России, мирного существования нашей страны».

Кроме того, президент поздравил всех с завершением боевой работы по освобождению Мариуполя и попросил передать слова благодарности в войска.