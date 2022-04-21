В ходе эфира у него спросили, могла бы Украина ударить по мосту, поскольку «там перебрасывают помощь по этому пути».
«Если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность, мы это обязательно сделаем», — ответил Данилов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что специальная военная операция на Украине в скором времени или в обозримом будущем достигнет своих целей или закончится путем переговоров. Также Песков сообщил, что Россия заинтересована в согласии Владимира Зеленского на выдвинутые на переговорах условия, от них зависит окончание специальной операции.