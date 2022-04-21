Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина якобы ударит по Крымскому мосту сразу же, как появится такая возможность. Об этом 20 апреля он заявил в ходе эфира на радио НВ

Требование «Азова», убийства мирных жителей и журналистов, удар по Шахтёрску. Хроника событий на Украине на утро 21 апреля © скриншот видео

«Если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность, мы это обязательно сделаем», — ответил Данилов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что специальная военная операция на Украине в скором времени или в обозримом будущем достигнет своих целей или закончится путем переговоров. Также Песков сообщил, что Россия заинтересована в согласии Владимира Зеленского на выдвинутые на переговорах условия, от них зависит окончание специальной операции.