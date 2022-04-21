Он считает, что если страны ЕС введут полное нефтяное эмбарго против РФ, то, вполне возможно, Россия прекратит поставки газа странам экономического союза, поскольку газ приносит денег меньше, чем нефть, и смысла держаться за европейский рынок больше не будет.
«И тогда нефтяное эмбарго мгновенно превратится в нефтегазовое, и уже переговоры будут идти не о том, вводить или не вводить санкции, а о том, на каких условиях и в какие сроки возобновлять поставки», — предположил эксперт.
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