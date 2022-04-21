Меры ЕС против импорта российского угля перенесены на август этого года, а ограничения на импорт нефти и газа из РФ будут приниматься ещё позже. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович

США угрожают санкциями Индии за сотрудничество с Россией © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration «И тогда нефтяное эмбарго мгновенно превратится в нефтегазовое, и уже переговоры будут идти не о том, вводить или не вводить санкции, а о том, на каких условиях и в какие сроки возобновлять поставки», — предположил эксперт. Полностью интервью можно прочитать здесь.