России не стоит бить по Киеву ракетами просто потому, что ключевые решения принимаются все-таки не в столице Украины, а в Вашингтоне. Такую точку зрения высказал публицист, депутат Государственной Думы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

В Минобороны РФ назвали условие для наращивания ударов по Киеву © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

По его словам, при таком раскладе, если бы американцам не надо было давить на Европейский союз, то государственный переворот 2014 года просто не случился бы.

«Мне кажется, что удар по Киеву, скорей всего, может быть чисто демонстративным и мало поможет в военном плане. Насколько я могу судить, Вооруженные силы Российской Федерации вообще не склонны к демонстративным действиям, они все-таки предпочитают то, что может реально повлиять на ход боевых действий. Думаю, что удары будут наносить только в тех случаях, когда будет точно известно, что удар попадает не просто по зданию, а по его содержимому», — предположил Вассерман.

На прошлой неделе Минобороны России заявило, что Вооруженные силы РФ нанесут удары по «центрам принятия решений», в том числе в Киеве, если украинская сторона продолжит попытки диверсий и ударов по объектам в России.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.