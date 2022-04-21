По его словам, почти полсотни бывших украинских полицейских готовы вернуться на службу и поддерживать порядок на улицах города вместе с сотрудниками МВД ЛНР.
«Будут привлечены к работе. Уже первые обратились с просьбой о своем трудоустройстве. Проводятся собственной службой безопасности специальные проверки. И будут открываться должности», — говорится в сообщении.
Он также отметил, что основное руководство местной полиции уехало в Киев, но сотрудники среднего звена «остались и будут трудоустроены».
Ранее главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины сообщало, что Корнет якобы задержан ФСБ и находится в СИЗО в Ростове-на-Дону.
Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру заявил, что все разговоры о том, что боевые действия на Украине перешли в позиционную стадию, не соответствуют действительности.