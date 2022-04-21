Глава МВД ЛНР Игорь Корнет проинспектировал отделение полиции в городе Купянск Харьковской области, где несут службу луганские правоохранители. Об этом 21 апреля сообщает РИА Новости

По его словам, почти полсотни бывших украинских полицейских готовы вернуться на службу и поддерживать порядок на улицах города вместе с сотрудниками МВД ЛНР.

«Будут привлечены к работе. Уже первые обратились с просьбой о своем трудоустройстве. Проводятся собственной службой безопасности специальные проверки. И будут открываться должности», — говорится в сообщении.

Требование «Азова», убийства мирных жителей и журналистов, удар по Шахтёрску. Хроника событий на Украине на утро 21 апреля © скриншот видео

Ранее главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины сообщало, что Корнет якобы задержан ФСБ и находится в СИЗО в Ростове-на-Дону.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру заявил, что все разговоры о том, что боевые действия на Украине перешли в позиционную стадию, не соответствуют действительности.