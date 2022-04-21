Китай вернет себе Тайвань. Такую точку зрения высказал публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Когда Нуланд посетит Тайвань с печеньем и что устроит Китай - Гаспарян

На прошлой неделе делегация из шести американских конгрессменов прибыла на Тайвань с необъявленным визитом. В Министерстве обороны КНР расценили визит как «серьезные неправильные сигналы тайваньским сепаратистам», подаваемые США вопреки «обещаниям КНР не поддерживать» остров. В ответ на эти действия Минобороны КНР анонсировало военные учения в Восточно-Китайском море и в районе Тайваня.

США поддерживают Тайвань в рамках «закона об отношениях с Тайванем». КНР выступает против каких-либо дипломатических взаимодействий США и Тайваня, не признает независимость последнего и регулярно делает заявления о неизбежности воссоединения Тайваня с материковым Китаем.

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