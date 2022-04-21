«Я убежден, что Китай… тоже сейчас исполнит решение своих национальных интересов. Потому что, понимаете, раньше, после Второй мировой войны, был миропорядок. Страны могли друг друга ненавидеть яростно, но общую концепцию Потсдамской конференции, потом образование ООН те соблюдали. А последние двадцать пять лет кто что хочет, тот то и творит. США, которые диктуют всем, кто что обязан делать, с какого перепуга? Как может этим заниматься страна, которая моложе Большого театра русского? Да еще Китаю, с их культурой и их философией», — сказал Гаспарян.
На прошлой неделе делегация из шести американских конгрессменов прибыла на Тайвань с необъявленным визитом. В Министерстве обороны КНР расценили визит как «серьезные неправильные сигналы тайваньским сепаратистам», подаваемые США вопреки «обещаниям КНР не поддерживать» остров. В ответ на эти действия Минобороны КНР анонсировало военные учения в Восточно-Китайском море и в районе Тайваня.
США поддерживают Тайвань в рамках «закона об отношениях с Тайванем». КНР выступает против каких-либо дипломатических взаимодействий США и Тайваня, не признает независимость последнего и регулярно делает заявления о неизбежности воссоединения Тайваня с материковым Китаем.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.