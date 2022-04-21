Лира, также имеющий американское гражданство и проживавший последние недели в Харькове, перестал выходить на связь 5 дней назад.
«Журналист критиковал режим Владимира Зеленского, осуждая его в социальных сетях за похищение своих оппонентов», — пишет газета.
Ранее ряд чилийских и зарубежных СМИ сообщили, что МИД страны, отвечая на их запрос, проинформировал, что ему известно о пропавшем гражданине и что чилийские дипломаты поддерживают контакт «с различными властями» с целью поиска Лиры.
Однако на сайте ведомства отсутствует какая-либо информация по этому поводу.
Ранее в интервью изданию Украина.ру аргентинский писатель, журналист, один из создателей международного Центра гуманистических исследований Хавьер Толкачер обратил внимание на тесные связи министра иностранных дел Чили Антонии Уррехолы с правительством США. Она в течение шестнадцати предыдущих лет, до того, как вошла в правительство президента Чили Габриэля Борича, работала в Организации американских государств. Это организация, которая защищает геополитические интересы США в регионе, указал латиноамериканский исследователь.