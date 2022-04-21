Коллегия журналистов Чили выразила обеспокоенность исчезновением на Украине чилийского гражданина Гонсало Лиры Лопеса и призвала МИД страны уделить первоочередное внимание его розыску. Об этом сообщает 21 апреля чилийская газета Página 19

Лира, также имеющий американское гражданство и проживавший последние недели в Харькове, перестал выходить на связь 5 дней назад.

«Журналист критиковал режим Владимира Зеленского, осуждая его в социальных сетях за похищение своих оппонентов», — пишет газета.

Требование «Азова», убийства мирных жителей и журналистов, удар по Шахтёрску. Хроника событий на Украине на утро 21 апреля © скриншот видео

Однако на сайте ведомства отсутствует какая-либо информация по этому поводу.

Ранее в интервью изданию Украина.ру аргентинский писатель, журналист, один из создателей международного Центра гуманистических исследований Хавьер Толкачер обратил внимание на тесные связи министра иностранных дел Чили Антонии Уррехолы с правительством США. Она в течение шестнадцати предыдущих лет, до того, как вошла в правительство президента Чили Габриэля Борича, работала в Организации американских государств. Это организация, которая защищает геополитические интересы США в регионе, указал латиноамериканский исследователь.