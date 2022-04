Главы Минфинов и Центробанков стран «Большой семерки» в своем заявлении 20 апреля отметили, что предоставили Украине поддержку на сумму более 24 миллиардов долларов на текущий год

Юрий Кнутов о том, поможет ли военная помощь Запада Украине © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Согласно документу, Киев с 2014 по 2021 год получил экономическую поддержку в размере более 60 миллиардов США.

«При необходимости мы готовы сделать больше», — указывается в заявлении.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам «Большой семерки» с просьбой предоставить финансовую помощь в размере $50 миллиардов. Как уточнил советник украинского лидера по экономическим вопросам Олег Устенко, наиболее приоритетные вопросы для Украины сейчас — восстановление экономики и привлечение внешнего финансирования.

Западные страны и международные организации усилили оказание финансовой помощи Украине на фоне спецоперации России. Так, в марте сенат США одобрил пакет правительственных расходов, который предусматривает гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине в размере около 13,6 миллиарда долларов. В конце февраля Великобритания сообщила, что готова предоставить Украине кредит на сумму до 500 миллионов долларов. Регулярно финансовую помощь Киеву также оказывает Евросоюз. По подсчетам украинского издания «Европейская правда», приведенным 17 апреля, общая сумма, направленная ЕС на гуманитарные нужды Киева, составляет 143 миллиона евро.