Читателей британского издания Daily Mail встревожило испытание Россией межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Свое мнение они выразили 20 апреля в комментариях к соответствующей статье

«Сармат», «Кинжал» и «Пересвет»: Минобороны РФ показало силу нового российского оружия © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк написали они.

Накануне Минобороны России сообщило об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Это произошло на испытательном космодроме «Плесецк» в Архангельской области, приземлилась ракета на полигоне Кура на Камчатке, выполнив все задачи, уточнили в пресс-службе Кремля. За учебным пуском по видеосвязи наблюдал президент России. По его словам, новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и преодолевает все современные средства противоракетной обороны.

Эксперты объяснили, что цель демонстрации нового оружия — охладить агрессию Европы и США в отношении России.