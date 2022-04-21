«Штаты уже заряжают свои Лего-ракеты!», «Это тревожно, особенно учитывая, что у союзнического России Китая на вооружении стоит полностью готовая первая в мире гиперзвуковая ракета, способная нести ядерный заряд», «У России развернуто почти 1,5 тысячи ядерных ракет и еще 5 тысяч в запасе», «И наш (британский — ред.) премьер делает из нас мишень», — написали они.
Накануне Минобороны России сообщило об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Это произошло на испытательном космодроме «Плесецк» в Архангельской области, приземлилась ракета на полигоне Кура на Камчатке, выполнив все задачи, уточнили в пресс-службе Кремля. За учебным пуском по видеосвязи наблюдал президент России. По его словам, новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и преодолевает все современные средства противоракетной обороны.
Эксперты объяснили, что цель демонстрации нового оружия — охладить агрессию Европы и США в отношении России.