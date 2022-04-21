Индия отказалась принимать самолет сил самообороны Японии с грузом помощи Украине, сообщило 20 апреля агентство Киодо

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Вопрос был согласован с Дели на рабочем уровне, но 20 апреля поступил отказ. В качестве причины индийские власти назвали недостаточное согласование. Окончательное решение по вопросу примут в пятницу.

Вопрос об отказе Индии и необходимости вносить изменения в планы обсуждался на политсовете правящей либерально-демократической партии.

«Индия близка с Россией. Неужели не учитывали возможности, что она развернется (на 180 градусов)?» — удивился один из участников заседания.

В марте Токио передал Киеву помощь в виде нелетального оборонного снаряжения: бронежилетов, шлемов, теплой одежды, палаток, камер, средств гигиены, сухих пайков, генераторов. Во вторник глава минобороны Японии Нобуо Киси сообщил о планах отправки на Украину в качестве гуманитарной помощи беспилотников для наблюдения, масок и одежды химзащиты.

Как заявил ранее министр обороны Индии Раджнатх Сингх, США осознают, что Дели и Москва являются «естественными союзниками» и поддерживают стабильные связи, но в то же время Индия не позволит своим отношениям с третьей страной негативно повлиять на «основные национальные интересы США».