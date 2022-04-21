«Контракты есть контракты. Контракты (заключены) на основе долларов и евро, поэтому компании частного сектора должны платить долларами или евро», — сказал Линднер
Министр добавил, что Германия и ее союзники готовы ввести дальнейшие санкции против России. Однако он не ответил на вопрос, следует ли включать эмбарго на нефть в следующий пакет санкций, сославшись на текущие дискуссии между членами ЕС.
«Мы должны учесть, какие санкции ударят по военному бюджету (президента РФ Владимира) Путина, а какие санкции в краткосрочной перспективе нанесут нам больше урона, чем ему», — отметил Линднер.
Президент России 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.