Глава Минфина Германии Кристиан Линднер 20 апреля в интервью телеканалу Bloomberg TV заявил, что покупающие российский газ компании не должны открывать счета в рублях, чтобы за него заплатить

Эксперт рассказал, почему Россия перевела расчеты за газ из долларов и евро в рубли © РИА Новости, Михаил Кутузов / Перейти в фотобанк

Министр добавил, что Германия и ее союзники готовы ввести дальнейшие санкции против России. Однако он не ответил на вопрос, следует ли включать эмбарго на нефть в следующий пакет санкций, сославшись на текущие дискуссии между членами ЕС.

«Мы должны учесть, какие санкции ударят по военному бюджету (президента РФ Владимира) Путина, а какие санкции в краткосрочной перспективе нанесут нам больше урона, чем ему», — отметил Линднер.

Президент России 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.