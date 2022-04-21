Она подчеркнула, что находится в дружеских отношениях с журналистами из Киева, которые пытались остановить кровопролитие в Донбассе и призывали к прекращению войны. Сейчас они вынуждены скрываться от СБУ и украинских националистов, рассказала Савенкова.
«Слова тут уже бессильны, к сожалению, и приходится действовать жёстко», — добавила она.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о специальной военной операции на Украине. Её целью являются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита населения Донбасса.