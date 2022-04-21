Главный вывод из событий на Украине - у фашизма нет национальности и с ним нельзя договариваться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала тринадцатилетняя писатель-фантаст из Луганска Фаина Савенкова

Просто о сложном. Есть ли на Украине фашизм? © коллаж Украина.Ру «Слова тут уже бессильны, к сожалению, и приходится действовать жёстко», — добавила она. Полностью интервью можно прочитать здесь. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о специальной военной операции на Украине. Её целью являются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита населения Донбасса.