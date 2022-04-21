Специалист уверен, что Москве необходимо постоянно разоблачать ложь киевского режима и одновременно публиковать свои информационные материалы, базирующиеся на полной и достоверной информации с поля боя, из тыла и освобождённых территорий.
«Люди, которые выходят из подвалов, и их живые свидетельства ясно показывают, кто прикрывался гражданским населением, кто нарушал правила ведения войны. В большинстве случаев, если не в ста процентах случаев — это именно украинская сторона», — сказал Анпилогов.
Полностью интервью с Алексеем Анпилоговым можно прочитать здесь.