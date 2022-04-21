Киевский режим подменяет реальную информационную повестку выдуманной и лживой картинкой, которую демонстрируют на весь мир в надежде убедить в своей версии все человечество. Как нужно реагировать России, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов

Эксперт по энергетике рассказал, во что превратится нефтяное эмбарго против РФ

«Люди, которые выходят из подвалов, и их живые свидетельства ясно показывают, кто прикрывался гражданским населением, кто нарушал правила ведения войны. В большинстве случаев, если не в ста процентах случаев — это именно украинская сторона», — сказал Анпилогов.

Полностью интервью с Алексеем Анпилоговым можно прочитать здесь.