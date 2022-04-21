Эксперт по энергетике рассказал, во что превратится нефтяное эмбарго против РФ
Эксперт по энергетике рассказал, во что превратится нефтяное эмбарго против РФ
Специалист уверен, что Москве необходимо постоянно разоблачать ложь киевского режима и одновременно публиковать свои информационные материалы, базирующиеся на полной и достоверной информации с поля боя, из тыла и освобождённых территорий.

«Люди, которые выходят из подвалов, и их живые свидетельства ясно показывают, кто прикрывался гражданским населением, кто нарушал правила ведения войны. В большинстве случаев, если не в ста процентах случаев — это именно украинская сторона», — сказал Анпилогов.

Полностью интервью с Алексеем Анпилоговым можно прочитать здесь

 