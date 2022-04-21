«Еще в Сирии мы испытали, помимо всего прочего, систему наведения обычных авиабомб, основанную не на том, чтобы ставить на каждую бомбу управляющий блок, это достаточно дорогое удовольствие, а на том, что установленный на самолете радар замеряет направление и скорость ветра внизу, по всему возможному пути этой бомбы, и рассчитывает, в какой точке и при каком направлении полета сбросить эту бомбу, чтобы она попала в цель», — сказал эксперт.
Он пояснил, что любые боевые действия — это всегда процесс испытания новых вооружений, и настоящее время — не исключение. Депутат уверен, что нынешние российские возможности позволят уничтожать западные поставки вооружения на Украину прямо в момент ввоза в страну.
Полностью интервью с Анатолием Вассерманом можно прочитать здесь.