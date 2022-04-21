Инновационные технологии позволяют не только упростить процесс уничтожения военных объектов и западного вооружения на Украине, но и сделать этот процесс дешевле. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил публицист, депутат Государственной Думы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман

«Еще в Сирии мы испытали, помимо всего прочего, систему наведения обычных авиабомб, основанную не на том, чтобы ставить на каждую бомбу управляющий блок, это достаточно дорогое удовольствие, а на том, что установленный на самолете радар замеряет направление и скорость ветра внизу, по всему возможному пути этой бомбы, и рассчитывает, в какой точке и при каком направлении полета сбросить эту бомбу, чтобы она попала в цель», — сказал эксперт.

Made in USA. Вооруженные силы России показали США кузькину мать подо Львовом © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Полностью интервью с Анатолием Вассерманом можно прочитать здесь.