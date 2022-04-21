Телевидение, кинематограф и контроль корпораций над интернетом – это инструменты, с помощью которых крупный капитал, в частности, американский, осуществляет контроль над настроениями в обществе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал аргентинский писатель, журналист, один из создателей Центра гуманистических исследований Хавьер Толкачер

В качестве примера такого контроля он назвал цензуру против российских журналистов и СМИ. Google признался в цензуре интернета. Свобода слова на Западе перестала быть абсолютной © AP, Virginia Mayo По мнению Толкачера, демократизация информационного пространства должна происходить через законодательный запрет «коммуникационных олигополий». Он считает, что государства не должны вкладывать средства в крупные международные медиа, а поддерживать местные и государственные СМИ путём рекламных инвестиций. «Государства должны поддержать строительство создания наших собственных, независимых, децентрализованных СМИ», — уверен писатель. Полностью интервью можно прочитать здесь. * Организация Meta — владелец Facebook — признана экстремистской и запрещена в России.