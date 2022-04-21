В качестве примера такого контроля он назвал цензуру против российских журналистов и СМИ.
Исследователь также назвал интернет-монополистов, таких как Facebook*, Google и Twitter угрозой демократии.
По мнению Толкачера, демократизация информационного пространства должна происходить через законодательный запрет «коммуникационных олигополий».
Он считает, что государства не должны вкладывать средства в крупные международные медиа, а поддерживать местные и государственные СМИ путём рекламных инвестиций.
«Государства должны поддержать строительство создания наших собственных, независимых, децентрализованных СМИ», — уверен писатель.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
* Организация Meta — владелец Facebook — признана экстремистской и запрещена в России.