Одержать победу на территории Украины, а потом уйти - всё равно что вовсе не побеждать. Такую точку зрения высказал политолог Ростислав Ищенко в статье для издания Украина.ру

Вассерман объяснил, почему независимая Украина должна быть ликвидирована © РИА Новости, Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанк

«Не все россияне желают полного установления контроля над Украиной. Кто-то готов удовлетвориться Донбассом, кто-то Новороссией, кому-то нужны ещё и Киев с Черниговом, но чем о более западных территориях идёт речь, тем более скептически относится большинство населения к их присоединению», — уточнил Ищенко.

Однако, эксперт считает, что независимая Украина (свободная в формировании своей внешней и внутренней политики), пусть и сократившаяся в два или даже три раза, обязательно вновь станет прозападной и нацистской.

«Верность России может сохранить только протекторат, самостоятельность которого будет максимально ограничена», — заверил политолог.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил о начале второй фазы спецоперации на Украине.

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