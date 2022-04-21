Он напомнил, как в 1961 американское правительство вмешивалось во внутренние дела Кубы руками кубинских наёмников и диссидентов для того, чтобы скрыть прямое вмешательство США.
«Нечто похожее, думаю, происходит сейчас, когда вместе с президентом [Украины Владимиром] Зеленским появляется [Борис] Джонсон, премьер-министр Великобритании… Я думаю, что происходит: Борис Джонсон — это чиновник, и он подчинён США полностью, у него нет реальной власти», — рассказал исследователь.
Он добавил, как у американского, так и у британского правительства имеются очень большие внутренние социальные проблемы. Конфликт на Украине используется этими правительствами для отвлечения внимания своего населения от внутренних проблем, уверен Толкачер.
Полностью интервью можно прочитать здесь.