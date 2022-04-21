Особая активность Великобритании в украинском конфликте объясняется её подчинённостью США, а также стремлением найти сбыт для продукции своей военной промышленности. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал аргентинский писатель, журналист, один из создателей международного Центра гуманистических исследований Хавьер Толкачер

РИА Новости: Биография Фиделя Кастро © РИА Новости, Михаил Озерский / Перейти в фотобанк

«Нечто похожее, думаю, происходит сейчас, когда вместе с президентом [Украины Владимиром] Зеленским появляется [Борис] Джонсон, премьер-министр Великобритании… Я думаю, что происходит: Борис Джонсон — это чиновник, и он подчинён США полностью, у него нет реальной власти», — рассказал исследователь.

Он добавил, как у американского, так и у британского правительства имеются очень большие внутренние социальные проблемы. Конфликт на Украине используется этими правительствами для отвлечения внимания своего населения от внутренних проблем, уверен Толкачер.

Полностью интервью можно прочитать здесь.