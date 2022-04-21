Создание Евросоюза и его единой валюты было шагом вперед в строительстве относительной независимости европейских стран от США. Его логичным дополнением должно было бы стать уничтожение блока НАТО. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал аргентинский писатель, журналист, один из создателей Центра гуманистических исследований Хавьер Толкачер

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