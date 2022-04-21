Он рассказал, что давление США в отношении европейских стран предотвратило такое развитие событий.
По мнению исследователя, относительное материальное благосостояние Европы основано на многовековой эксплуатации колоний в других частях света.
«Эту тему необходимо вытащить на поверхность, говорить правду об этом. Это требует усилий и огромного мужества, и европейское руководство предпочитает прикрыться американским милитаризмом — трусливый способ не брать на себя ответственность за вред, который они раньше причинили. Не народы Европы, а правящие в Европе классы», — рассказал Толкачер.
Полностью интервью можно прочитать здесь.