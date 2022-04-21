Политолог Ростислав Ищенко в статье для издания Украина.ру порассуждал, когда может закончиться российская спецоперация на Украине

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«Я, однако, не зря ещё в конце февраля, в начале первого этапа операции, приводил высказывание, приписываемое Никколо Макиавелли: "Войны начинают, когда хотят, но завершают, когда могут". <…> Действительно, двинуть войска и начать боевые действия любой облечённый соответствующими полномочиями политик может на основании личного решения (либо соответствующей процедуры, если таковая предусматривается законом). А вот для их завершения зачастую недостаточно даже совокупных воль сторон, непосредственно участвующих в боевых действиях», — сказал Ищенко.

Он отметил, что часто прекратить конфликт не дают третьи заинтересованные стороны.

«Например, германское имперское правительство было готово завершить будущую Тридцатилетнюю войну разумным компромиссом уже на третий год, но Франция и Испания (а также в меньшей мере Голландия, Дания, Швеция, курфюрсты Бранденбурга, Баварии и Саксонии), отстаивая собственные интересы, продлили её на 27 дополнительных лет, в результате чего различные регионы Священной Римской империи германской нации потеряли от трети до 2/3 предвоенного населения», — напомнил политолог.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о начале второго этапа специальной операции на Украине.

С полным текстом статьи можно ознакомиться здесь.