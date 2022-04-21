Западная неолиберальная модель провалилась с социальной точки зрения, и удерживается только за счёт иррациональной эксплуатации окружающей среды. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал аргентинский писатель, журналист, один из создателей международного Центра гуманистических исследований Хавьер Толкачер

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«В конце концов — это модель, которая опирается на новый вид рабства — это зависимость от финансовой системы. Единственное, что могут люди — залезать в долги для того, чтобы покрывать свои необходимые нужды», — сказал Толкачер.

Подобная система заставляет людей не сотрудничать, а конкурировать между собой, чтобы выжить, считает писатель.

Он добавил, что она приводит к концентрации власти, которая полностью разрушает все остатки реальной демократии.

Полностью интервью можно прочитать здесь.