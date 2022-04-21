Даже там, где ей сопутствуют экономические успехи, она вызывает резкое неравенство в обществе, бедность, и разрушение систем образования и здравоохранения.
«В конце концов — это модель, которая опирается на новый вид рабства — это зависимость от финансовой системы. Единственное, что могут люди — залезать в долги для того, чтобы покрывать свои необходимые нужды», — сказал Толкачер.
Подобная система заставляет людей не сотрудничать, а конкурировать между собой, чтобы выжить, считает писатель.
Он добавил, что она приводит к концентрации власти, которая полностью разрушает все остатки реальной демократии.
Полностью интервью можно прочитать здесь.