Игорь Юшков: России дефолт не страшен
Игорь Юшков: России дефолт не страшен
© РИА Новости, Нина Зотина
Он напомнил, что дефолтом государства является его отказ или невозможность платить по долговым обязательствам.

Последствием дефолта является невозможность получением таким государством новых займов вплоть до момента восстановления своей репутации.

«Но России и так не дают деньги взаймы западные страны, поэтому какая ситуация может поменяться, по сравнению с тем, что было месяца полтора назад, нам и так сейчас западные компании давать деньги не будут. Это совершенно очевидно», — указал Митрахович.

Он добавил, что заморозку активов Центрального банка России на Западе можно трактовать как своего рода дефолт с их стороны, потому речь идёт о деньгах России, которые ей не возвращают.

Полностью интервью можно прочитать здесь.    