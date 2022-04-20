Заявления Запада о том, что Россия объявила дефолт, не вызовут для страны серьёзных экономических последствий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович

Игорь Юшков: России дефолт не страшен © РИА Новости, Нина Зотина

Последствием дефолта является невозможность получением таким государством новых займов вплоть до момента восстановления своей репутации.

«Но России и так не дают деньги взаймы западные страны, поэтому какая ситуация может поменяться, по сравнению с тем, что было месяца полтора назад, нам и так сейчас западные компании давать деньги не будут. Это совершенно очевидно», — указал Митрахович.

Он добавил, что заморозку активов Центрального банка России на Западе можно трактовать как своего рода дефолт с их стороны, потому речь идёт о деньгах России, которые ей не возвращают.

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