Он напомнил, что дефолтом государства является его отказ или невозможность платить по долговым обязательствам.
Последствием дефолта является невозможность получением таким государством новых займов вплоть до момента восстановления своей репутации.
«Но России и так не дают деньги взаймы западные страны, поэтому какая ситуация может поменяться, по сравнению с тем, что было месяца полтора назад, нам и так сейчас западные компании давать деньги не будут. Это совершенно очевидно», — указал Митрахович.
Он добавил, что заморозку активов Центрального банка России на Западе можно трактовать как своего рода дефолт с их стороны, потому речь идёт о деньгах России, которые ей не возвращают.
Полностью интервью можно прочитать здесь.