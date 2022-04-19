По его словам, это является главной причиной того, что конфликт на Украине не освещается аргентинской прессой ни нейтрально, ни объективно.
«Это полностью жёлтая пресса. Они показывают Владимира Путина как сумасшедшего агрессора, показывая украинского президента [Владимира Зеленского] как несчастную жертву, избегая любого контекста, любого объяснения причин. Ничего не говорится об участии неонацистских элементов в украинских вооруженных силах», — рассказал журналист.
Он добавил, что частная аргентинская пресса практически ничего не писала о военных действиях киевского режима против населения Донбасса или о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году.
Полностью интервью можно прочитать здесь.