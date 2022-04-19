Коммерческая пресса в Аргентине полностью сконцентрирована в немногих корпоративных руках и подчинена интересам капитала, в частности, американского. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил аргентинский писатель, журналист, один из создателей международного Центра гуманистических исследований Хавьер Толкачер

Журналист из Чили рассказал о том, что говорят СМИ Латинской Америки об Украине © из личного архива О.Ясинского

«Это полностью жёлтая пресса. Они показывают Владимира Путина как сумасшедшего агрессора, показывая украинского президента [Владимира Зеленского] как несчастную жертву, избегая любого контекста, любого объяснения причин. Ничего не говорится об участии неонацистских элементов в украинских вооруженных силах», — рассказал журналист.

Он добавил, что частная аргентинская пресса практически ничего не писала о военных действиях киевского режима против населения Донбасса или о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году.

Полностью интервью можно прочитать здесь.