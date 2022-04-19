Русская православная церковь (РПЦ) выступает против нанесения на пасхальные куличи нехристианских символов, в том числе в поддержку спецоперации на Украине. Об этом 19 апреля заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе на пресс-конференции

Буква Z стала для Байдена роковой. Украина обрушила рейтинг президента США © AP, Patrick Semansky Кипшидзе. Ранее владелец одного из супермаркетов Шадринска в Курганской области сообщил РИА Новости, что в городе начали продавать пасхальные куличи с буквой Z, которая стала неофициальным символом поддержки российской спецоперации на Украине.