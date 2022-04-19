«Мы со своей стороны поддерживаем инициативы, направленные на поддержку армии… Но вместе с тем я считаю, что христианская символика является самодостаточной и пасхальные куличи и яйца несут в себе именно христианскую символику, которая является в течение долгого времени неизменной. Я не думаю, что нанесение той или иной символики на куличи является уместным, и, наверное, их освящение в храмах не может быть поддержано», — сказал Кипшидзе.
Ранее владелец одного из супермаркетов Шадринска в Курганской области сообщил РИА Новости, что в городе начали продавать пасхальные куличи с буквой Z, которая стала неофициальным символом поддержки российской спецоперации на Украине.