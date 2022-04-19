Расширение границ блока НАТО и создание новых военных союзов говорит об агрессивности США, направленной против развивающихся стран и новых региональных блоков. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал аргентинский писатель, журналист, один из создателей международного Центра гуманистических исследований Хавьер Толкачер

МИД Китая назвал новые санкции США против РФ «однобокими мерами гегемона» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«С другой стороны этой общей картины есть организация НАТО, которая расширила свои границы, что было противоположно тому, о чем договорились в 1990 году с генсеком КПСС Михаилом Горбачевым. И с тех пор добавилось 14 новых членов в эту организацию, их стало 30», — рассказал Толкачер.

Он отметил, что на деле НАТО не является оборонительным блоком, поскольку он выступал как агрессивная сила, в частности, в Югославии и Афганистане.

«Кроме того, недавнее возникновение новой военной оси AUKUS между Австралией и Великобританией, и саммит в пустыне Негев между правительством Израиля и Бахрейна, ОАЭ, США и другими арабскими странами говорят о цели построить, создать конфронтационную схему, направленную против ныне растущих, развивающихся стран», — считает журналист.

Полностью интервью можно прочитать здесь.